Alghero: algherese di 20 anni arrestato per detenzione e spaccio

Ricostruita identità e domiciliazione, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del ventenne recuperando 900 grammi di marijuana suddivisi in buste di plastica di varie dimensioni e inoltre hanno rinvenuto il materiale abitualmente utilizzato per la confezione delle dosi insieme a diversi bilancini di precisione. Recuperare anche due dosi di eroina già pronte per lo spaccio.

Il nucleo operativo della compagnia dei Carabinieri di Alghero ha arrestato un giovane incensurato per detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto un flagranza di reato. Il giovane è stato fermato dai militari in un'area commerciale, alla domanda che cosa facesse in quel luogo non ha saputo dare risposte convincenti, ha perfino fornito agli inquirenti un indirizzo falso della propria abitazione.