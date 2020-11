Giulio Pes nel consiglio generale dell'Aci nazionale

Nei giorni scorsi Pes di San Vittorio ha ricevuto per l’incarico, che durerà quattro anni, le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro da parte del presidente dell’Automobile Club Italia, Angelo Sticchi Damiani. «È un incarico che accolgo con soddisfazione e con la consapevolezza che si tratta di un premio al lavoro di squadra che abbiamo fatto nel corso del primo mandato per rilanciare l’Aci nel Nord Sardegna», dichiara Giulio Pes di San Vittorio.





«Ora ci adopereremo per far crescere ancora l’Aci in tutta l’isola, dedicandoci con passione all’attività sportiva e a tutte le competenze che ci sono attribuite in tema di sicurezza ed educazione stradale e sul piano dell’amministrazione delle pratiche automobilistiche», commenta ancora il neo rappresentante sardo nel Consiglio Generale, massimo organismo esecutivo della “galassia” ACI, il cui compito è di realizzare le deliberazioni dell’Assemblea Generale e di deliberare sulle materie non di competenza dell’Assemblea.

Doppio successo elettorale per Giulio Pes di San Vittorio all’interno dell’ACI isolana. Confermato alla carica di Presidente dell’Automobile Club Sassari, l’imprenditore di Alghero diventa anche il rappresentante degli Automobile Club della Sardegna nel Consiglio Generale dell’ACI.