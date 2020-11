Alghero: tutto il consiglio comunale pretende rispetto per la salute dei cittadini

Come sono cambiati i tempi : nella precedente legislatura regionale ai manager che praticavano i maggiori risparmi tagliando su servizi e personale sanitario veniva riconosciuto un congruo compenso in euro. Un premio per non assumere, non sostituire il personale andato in quiescenza, smantellare reparti, contenere perfino la spesa dei farmaci, ridurre i costi strutturali e le manutenzioni Facile immaginare il tipo di efficienza del sistema sanitario locale quando è arrivato il mostricciattolo cinese.





Chissà se a quella parte politica che allora ha praticato il risparmio sulla salute dei cittadini giungerà qualche rimorso visto che oggi è in prima fila, ma dall'opposizione, a chiedere il diritto alla salute.Richiesta legittima ma che avevano dimenticato quando governavano. Riportiamo di seguito la risoluzione dell'assemblea civica che come già segnalato in precedenza, è avvenuta con voto unanime. "Contemperare le esigenze emergeziali legate al covid con la programmazione di lungo periodo. Alghero sta facendo appieno la sua parte mettendo a disposizione della sanità le strutture sanitarie con grande dedizione e sacrificio degli operatori sanitari e impegno di strutture e mezzi.





Nel frattempo non perdiamo di vista le esigenze strutturali e di personale legate al miglior funzionamento della Sanitá algherese che si inquadra in un più ampio miglioramento della sanità di tutto il territorio. È necessario distinguere fra scelte legate a logiche emergenziali e quelle strutturali e di prospettiva, che non possono ricomprendere il depotenziamento dell’ospedale marino con tanto di reparti, sale operatorie e strutture funzionanti e vitali per un vasto bacino di utenza che deve continuare a trovare assistenza per patologie differenti dal Covid; - La dotazione organica degli anestesisti è fortemente carente negli ospedali algheresi;





- L’attivazione della terapia intensiva covid+ ha comportato la interruzione di altri interventi chirurgici ad eccezione di quelli in emergenza intraospedaliera medica e chirurgica oltre ai tagli cesarei in urgenza; Il diritto alla salute pubblica non si sviluppa solo con posti letto e ospedalizzazione ma è altrettanto importante la sanità territoriale; - Tali soluzioni non consentono di conciliare efficacemente l’esigenza di avere immediatamente posti letto disponibili per far fronte all’emergenza epidemiologica e di continuare a garantire l’efficienza di strutture e reparti fondamentali per la diagnosi e la cura di altre patologie;





- ritenuto altresì necessario ed opportuno tutelare il diritto alla salute degli algheresi e dei cittadini del nostro distretto; impegnano il Sindaco a: - rappresentare al Presidente della Regione Sardegna e all’Assessore Regionale della Sanità la necessità di rispettare il Piano di razionalizzazione della rete ospedaliera approvato dal Consiglio Regionale il 25.10.2017, che prevede l’apertura di una terapia intensiva polispecialistica e postoperatoria nell’ospedale civile di Alghero, in via definitiva e nell’ambito di una programmazione fondamentale per rendere Alghero DEA di I livello e così come previsto anche dall'art 18 dalla legge regionale 11 Settembre 2020 n° 24;





- richiedere all’Assessore Regionale della Sanità e ai vertici dell’Azienda sanitaria la necessità di avere almeno altri 8 anestesisti in grado di reggere la terapia intensiva del Civile e la semi-intensiva del Marino; - richiedere ai vertici dell’Azienda Sanitaria di aprire le sale operatorie al terzo piano del Civile già adeguatamente ristrutturate e messe in sicurezza; - richiedere ai vertici dell'Azienda Sanitaria e del Distretto Sanitario di Alghero di dotare personale medico adeguato il Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica;





- garantire l’attività e gli spazi all’Ospedale Marino, comprensivi dei posti letto sufficienti per le discipline di ortopedia-traumatologia, riabilitazione funzionale e fisioterapia, oculistica, pneumologia, diabetologia, dermatologia, radiologia; - rappresentare con determinazione la volontà unanime del Consiglio Comunale di Alghero di voler dedicare risorse statali e/o regionali adeguate per la realizzazione del Nuovo Ospedale di Alghero; - a portare nelle sedi deputate l’imprescindibile pronunciamento del Consiglio Comunale, quale istituzione rappresentativa della città di Alghero. "

