Anfetamina e marijuana: arrestati 2 giovani

I carabinieri della stazione di Olbia centro hanno arrestato due giovani 23enni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti nell'abitazione di un detenuto agli arresti domiciliari in quanto da diversi giorni era stato notato un via vai piuttosto sospetti nei pressi della casa. Una volta all'interno dell'abitazione i carabinieri hanno trovato anche un coetaneo del proprietario dell'abitazione già gravato per precedenti specifici.