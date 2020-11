Alghero: sostegno alle famiglie per asili nido e dell'infanzia

Le attività beneficiare dei contributi sono quelle che erogano servizi educativi 0-3 anni e delle scuole dell’infanzia paritarie. In questi giorni l’Assessorato ha erogato i contributi quale sostegno economico da suddividere ai quattro nidi privati e alle quattro strutture paritarie operanti in città.





Un secondo bando invece è andato a sostegno delle famiglie quale rimborso per le spese sostenute per le rette versate mensilmente all'asilo comunale e agli asili privati convenzionati - legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune misura "Nidi Gratis".





"Per questo secondo bando - spiega l'Assessore Maria Grazia Salaris - è stata approvata la graduatoria degli aventi diritto al rimborso ed inviata alla Regione per predisporre la somma necessaria al contributo da riconoscere ad ogni singolo utente del nido".

Il Servizio Pubblica Istruzione ha provveduto ad erogare somme per complessivi 139 mila euro a sostegno delle attività che operano a favore delle famiglie con gli asili nido e dell’infanzia. I contributi arrivano dal bando nazionale "Ditte Private" e "Enti Paritari" (D.Lgs. 65/2017- Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni Anno 2020 ).