Castelsardo: botte alla moglie - Arrestato un ittirese

La donna è riuscita a scappare dalla abitazione e a rifugiarsi in un bar da dove ha chiamato i Carabinieri della locale stazione. L'arrivo dei militari ha posto fine al violento diverbio. L'uomo è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari, la donna, alla quale sono stati assegnati 15 giorni di cure per lesioni in diverse parti del corpo, ha trovato ospitalità presso alcuni parenti.

Una banale discussione familiare si trasforma in pochi minuti in un vero e proprio pestaggio. Protagonista un uomo di 40 anni, originario di Ittiri ma residente a Castelsardo il quale dopo aver minacciato la moglie con un coltello ha cominciato a colpirla con pugni e calci.