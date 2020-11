Ozieri: bastonate al padre malato di Alzheimer - Arrestato un 40enne

Portato al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Ozieri gli sono stati assegnati 30 giorni di cure per un trauma cranico e diverse lussazioni. L'autore del grave episodio è stato sottoposto al provvedimento degli arresti domiciliari e al divieto di avvicinamento al genitore.

I Carabinieri di Ozieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per lesioni aggravate per aver ripetutamente colpito il padre con un bastone durante una lite avvenuta nell'abitazione dell'anziano. L'arresto è stato praticato subito dopo che la vittima si è presentata in caserma con una profonda ferita alla testa denunciando che a colpirlo era stato il figlio.