Alghero: il Comune rattoppa i buchi della rete del gas

“L’Assessorato ai Lavori Pubblici – riporta l’Assessore Antonello Peru - presta pertanto la massima attenzione per la corretta esecuzione dell’intervento pur nei limiti di un appalto ereditato. Medesime considerazioni valgono nel campo delle Manutenzioni, laddove è stato predisposto per la prima volta, con la società in House, un stradario dettagliato delle vie nelle quali il manto stradale disconnesso dovrà essere ripristinato”.





Gli operai della partecipata, su espressa richiesta dell’Assessorato, sono al lavoro in diverse vie cittadine impegnati anche nel rifacimento dei camminamenti. Medesima attenzione viene rivolta alla Borgate con interventi mirati alla messa in sicurezza di alcune vie, non da ultima quella dell’Arenosu.





Prosegue inoltre il confronto con la Regione a fine di reperire risorse per la manutenzione delle strade di penetrazione agraria. È stato questo tra gli altri, l’argomento messo sul tavolo nel recente incontro del 4 Novembre a Cagliari del Sindaco Mario Conosci e il Vicesindaco Giovanna Caria con l’Assessore agli Enti Locali Quirico Sanna.





“Infatti – aggiunge ancora l’Assessore alle Manutenzioni - la precedente Amministrazione si era limitata a classificare le strade da regionali a comunali (in sostanza si è solo cambiato il nome) ma si è scordata di perfezionare il trasferimento di proprietà e, soprattutto, non sottoscriveva alcun accordo con la Regione in ordine alla risorse da impegnare per la manutenzione dei 120 KM circa di strade. Infatti è impensabile che un’Amministrazione si accolli la manutenzione di questi beni in assenza di fondi.





E ancora, il mancato trasferimento del bene impedisce all’Amministrazione di partecipare ai bandi per la riqualificazione dei suindicati percorsi stradali. In passato la Regione aveva già cercato di trasferire la proprietà delle strade di penetrazione agraria al Comune di Alghero, il quale aveva subordinato il passaggio alla contestuale assegnazione delle risorse necessarie alla loro manutenzione proprio per evitare di accollarsi spese insostenibili”.





E’ recente, inoltre, l’incontro con la Laore per sollecitare l’Ente alla manutenzione delle alberate di loro proprietà. “L'Assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni è costantemente impegnato in città e nell’agro con interventi manutentivi e di messa in sicurezza mirati, cercando di colmare le lacune e lo stato di abbandono” conclude Peru.

Proseguono gli interventi di copertura degli asfalti nelle sezioni interessate dal passaggio della rete del Gas. L’appalto sottoscritto dalla precedente Amministrazione con l’imprese esecutrice dei lavori prevedeva che l'intervento fosse limitato alla sezione di asfalto tagliato con il limite massimo di un metro. I tecnici comunali stanno pedissequamente verificando l’esatta realizzazione dell’intervento di copertura che, a fine lavori, dovrà essere collaudato. Tutto le anomalie riscontrate dovranno essere necessariamente sanate.