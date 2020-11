Murta Maria ad Abbanoa - Sottoscritto l'accordo

Nei mesi scorsi, a seguito della valutazione dello stato di consistenza, il Gestore ha redatto il Piano degli interventi di miglioramento e adeguamento delle infrastrutture per un investimento a carico della tariffa pari a 1.120.000 euro. Per Fabio Albieri la sottoscrizione dell’atto rappresenta un passaggio fondamentale per la risoluzione delle problematiche legate al depuratore.





«A questo proposito – ricorda il presidente dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna – lo scorso 28 settembre si è tenuta una riunione ad Olbia alla quale, oltre all’Egas, hanno preso parte il sindaco Settimo Nizzi e Fernando Ferri, AD di Abbaona: un incontro proficuo che ha contribuito alla celere conclusione dell’iter. I tempi di acquisizione e di gestione delle strutture dovrebbero essere rapidi – conclude Albieri precisando che è atteso, in tempi altrettanto brevi, il rilascio da parte della Provincia di Sassari dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione».

Il presidente dell’Egas, Fabio Albieri, ha sottoscritto l’atto di trasferimento delle infrastrutture fognarie e depurative di Murta Maria, in Comune di Olbia ad Abbanoa SpA. L’atto è stato firmato anche dall’amministratore delegato di Abbanoa e dal sindaco della città gallurese. Oltre all’impianto di depurazione a fanghi attivi passeranno al Gestore anche la rete fognaria e cinque impianti di sollevamento.