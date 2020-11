Pecorino Romano: Gianni Maoddi eletto presidente del Consorzio

“Stiamo vivendo un momento storico molto complicato, che va affrontato nel modo più giusto per garantire e far crescere un comparto così strategico per la nostra economia. Da parte mia, e di tutto il consiglio d’amministrazione, c’è l’impegno a dare continuità al lavoro fatto finora e a rappresentare tutte le componenti. Servono compattezza, unità d’intenti e obiettivi condivisi per affrontare nuove sfide e vincerle nell’interesse di tutti”, conclude Maoddi.

L'elezione è avvenuta all’unanimità da parte del consiglio di amministrazione. Maoddi, 49 anni, titolare della Fratelli Maoddi srl di Nuragus, aveva già ricoperto il ruolo di presidente dal 2011 al 2014 e di vicepresidente durante il mandato del predecessore Palitta. “Sono molto soddisfatto dell’incarico e della fiducia che mi è stata data, e allo stesso tempo sono molto consapevole, anche per esperienza diretta, di quanto questo ruolo sia delicato e impegnativo”, dice il neo presidente.