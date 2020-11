Sassari: lunedì confronto tra i candidati per diventare "magnifico"

Il dibattito coordinato da Daniela Scano (giornalista de “La Nuova Sardegna”) verterà su argomenti strettamente legati alle prospettive di sviluppo dell’ateneo turritano, affrontando in particolare l’offerta didattica all’interno del contesto regionale, le prospettive e gli indirizzi della ricerca, il reclutamento dei giovani ricercatori, la capacità dell’ateneo di intercettare i finanziamenti secondo i requisiti del Fondo di Finanziamento ordinario (FFO).





I candidati dovranno confrontarsi su queste tematiche e sintetizzare nei tempi oggettivamente brevi imposti dal dibattito il proprio programma amministrativo, facendo anche un sintetico e conciso appello al voto. Si ricorda che le elezioni previste per il 23 novembre si svolgeranno per via telematica da remoto a causa dell’epidemia di coronavirus e a tutela della salute dell’elettorato Universitario (informazioni: https://www.uniss.it/ateneo/organizzazione/amministrazione/elezioni-ateneo/elezioni-la-nomina-del-rettore). Il professor Antonello Mattone sarà presente in rappresentanza della Fondazione Segni.

La Fondazione “Antonio Segni” di Sassari, in collaborazione con l’Ateneo, ha promosso per lunedì 16 novembre alle ore 16.30 un confronto tra i candidati alla carica rettorale dell’ateneo: Luca Deidda, Gian Paolo Demuro, Roberto Furesi, Plinio Innocenzi, Gavino Mariotti. Il dibattito potrà essere seguito in diretta streaming sulla home page dell’ateneo (cliccando su un apposito banner che sarà pubblicato sull’home page www.uniss.it).