Risorse per rimuovere le condotte all'amianto

“Abbiamo 230 chilometri circa di condotte, – spiega il presidente Toni Stangoni, e questo specifico contributo ci permette di intervenire laddove ci sono condizioni di maggiore fragilità e quindi evitare rischi per la salute”. Le risorse arrivano all’interno del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente dall’amianto e sono state assegnate in base all’estensione chilometrica delle condotte.





Anche per il Consorzio di Bonifica della Gallura con i suoi 265 chilometri di condotte, si tratta di un intervento che, sommato a tutti gli altri in programma e che riguardano la manutenzione delle condotte, “ci permette di mettere in sicurezza i tratti che risentono maggiormente del passare del tempo – commenta il presidente Marco Marrone – consentendoci di intervenire in sicurezza e di smaltire un materiale pericoloso”.

Sono stati assegnati nei giorni scorsi dalla Regione Sardegna al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna e al Consorzio di Bonifica della Gallura rispettivamente 15.500 e 17.000 che andranno a implementare le risorse necessarie per la manutenzione e il rinnovamento delle condotte che alimentano gli interi comprensori. Queste risorse nello specifico serviranno per la rimozione e lo smaltimento delle condotte in amianto.