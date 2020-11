Sassari: pregiudicato arrestato per droga - A casa aveva 10 mila euro

L'inseguimento a piedi durava pochi minuti, i militari riuscivano a bloccare l'uomo che veniva perquisito: nelle tasche aveva 50 grammi tra eroina e cocaina e una boccetta di metadone. La successiva perquisizione domiciliare portava alla luce ben 10 mila euro in contanti, ritenuti provenienti dallo spaccio, che i carabinieri sequestravano immediatamente. Il 60enne si trova ora gli arresti domiciliari.

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato un sassarese C.A. di 60 anni, in flagranza, per i reati di traffico di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio di controllo nel centro storico di Sassari, una pattuglia di militare in borghese incrociava il sassarese, già noto alle forze dell'ordine, che immediatamente si dava alla fuga.