Incendiava i rifiuti: la Forestale denuncia un 65enne

La Stazione Forestale di Sant’Antioco, a seguito di un controllo del territorio effettuato in data 26 settembre scorso nell’agro del Comune di Masainas, ha individuato in flagranza di reato, un disoccupato intento a smaltire in modo illecito, con l’uso del fuoco, dei rifiuti di varia natura comprendenti anche plastiche, frammisti a scarti di essenze vegetali. Sui luoghi erano inoltre presenti tracce relative ad altri smaltimenti illeciti effettuati in passato.





Il soggetto, B.M. di 65 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di smaltimento illecito di rifiuti, punito con la reclusione sino a un anno. L’intervento del Corpo forestale ha interrotto l’attività illecita impedendo maggiori danni all’ambiente. L'area dove è avvenuto l'abbruciamento è stata sottoposta a sequestro. Il responsabile del fatto dovrà ripristinare lo stato dei luoghi con spese a suo carico.





L'attenzione del Corpo forestale regionale, è costantemente rivolta alla prevenzione e repressione dello smaltimento abusivo dei rifiuti, fenomeno che danneggia gravemente il paesaggio e l'immagine della Sardegna. L'Assessore della Difesa dell'Ambiente dott. Gianni Lampis e il Comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dott. Antonio Casula hanno espresso il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal personale dell'Ispettorato forestale di Iglesias e per il risultato raggiunto.

L'Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias, nell’ambito dei servizi sul territorio mirati al contrasto delle attività illecite in materia ambientale, ha incrementato nell’ultimo periodo i servizi mirati alla repressione della combustione di rifiuti. Questo fenomeno mostra una particolare recrudescenza nel territorio del Sulcis, in particolare nelle zone periferiche e industriali dalle quali si levano frequentemente colonne di fumo dal colore nero e maleodoranti.