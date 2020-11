Nuoro frontiera della lotta allo spaccio dei volontari di Dico NO alla droga

Una distribuzione massiccia e diffusa anche alla luce del fatto che anche a Nuoro come negli altri centri dell’isola, l’abuso di sostanze stupefacenti è aumentato nei mesi della pandemia. Lo dimostrano le recenti azioni di repressione rivolte allo spaccio e al consumo di droga effettuate dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi a Nuoro e in altri centri della Barbagia.





Ma non solo repressione delle forze dell’ordine, peraltro indispensabile per stroncare lo spaccio e mettere al sicuro dietro il portone delle patrie galere i pusher senza scrupoli, in parallelo uno stuolo di arditi volontari, da anni sono impegnati nella campagna di prevenzione più diffusa al mondo. Attraverso la distribuzione dei libretti “La Verità sulla Droga” anche a Nuoro come negli altri centri dell’Isola, stanno diffondendo nella società le corrette informazioni sugli effetti causati dal consumo di droghe illegali di strada e dall’abuso di alcol e di farmaci e psicofarmaci prescritti questi, aimè, legali ma altrettanto mortali come quelle illegali.





Non è un mistero che Nuoro e la Barbagia detiene il primato nel consumo di alcol. Le piazze la mattina sono un cimitero di bottiglie di birra, alcolici e superalcolici che scorrono a fiumi nelle gole dei ragazzi. Una situazione più volte denunciata dalle autorità che sembrerebbe non avere soluzioni. Ma una soluzione esiste. “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard e i volontari, ogni settimana da oltre quattro anni, hanno preso alla lettera questo consiglio inondando i cittadini nuoresi di decine di migliaia di libretti dove si possono trovare le corrette informazioni.





Sicuramente tanti di questi libretti andranno a finire tra i rifiuti, ma altrettanti andranno nelle mani del ragazzo o ragazza che grazie alle informazioni in essi contenuti, rifletteranno e avranno la conoscenza e la consapevolezza per dire NO alle bugie degli spacciatori e scegliere liberamente di vivere liberi dalla droga. Info: www.noalladroga.it

