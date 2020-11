Ploaghe: al lavoro il nuovo consiglio comunale - Il sindaco ha presentato la giunta

Dopo il giuramento, il primo cittadino ha comunicato al consiglio i nomi dei nuovi assessori e le relative deleghe: Giammario Busellu è il nuovo vice sindaco e assessore allo Sport, cultura, spettacolo e lavori pubblici; Maria Grazia Medde guiderà l’assessorato alle Pari opportunità, coesione sociale e contrasto alla povertà; la neo eletta Lorena Tedde è la nuova assessora alle politiche sociali e politiche per la casa mentre Mario Muggiolu ha ottenuto la delega come assessore per l’Ambiente, rifiuti e raccolta differenziata e politiche di contrasto al degrado.





A sedere fra i banchi del consiglio, oltre al sindaco Carlo Sotgiu, saranno Matteo Sini, Francesca Salariu, Sergio Floris, Elvira D’Aloi, Anna Maria Faedda, Giammario Busellu, Lorena Tedde, Maria Grazia Medde, per la maggioranza e Gian Filippo Sechi, Eliana Fois, Giuseppe Sini e Pier Mario Tedde per l’opposizione. Nella stessa seduta è stata inoltre eletta la commissione elettorale che sarà composta da Matteo Sini, Anna Maria Faedda e Giuseppe Sini che in caso di impedimento verranno sostituiti dai supplenti Francesca Salariu, Elvira D’aloi e Pier Mario Tedde.

In apertura il sindaco Carlo Sotgiu, confermato per il secondo mandato, ha ringraziato tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, per essersi messi a disposizione della comunità sottolineando come sia stato importante che in un paese di poco inferiore ai cinquemila abitanti come quello di Ploaghe, vi siano state più liste a partecipare alla competizione elettorale a differenza di altri comuni dove si è votato con una sola compagine in campo.