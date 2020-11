Alghero: allarme in città per un presunto ordigno trovato sotto un'auto - Un messaggio intimidatorio?

Nel frattempo giungevano dal Comando provinciale gli artificieri dell'Arma che procedevano alla verifica dell'oggetto. Si trattava di un tubo di acciaio alla cui estremità pendeva un filo bianco ma completamente inoffensivo. Le operazioni di bonifica sono andate avanti per circa un'ora. L'oggetto in questione, per forma e dimensione, poteva essere in effetti scambiato per un ordigno rudimentale. Resta da chiarire se il tubo inoffensivo conteneva un messaggio di chiara natura intimidatoria.

I Carabinieri della Compagnia di Alghero sono intervenuti stamane in via Francesco Bande dove era segnalata la presenza di un oggetto sospetto sotto un veicolo privato. I militari de nucleo operativo radiomobile hanno proceduto immediatamente alla interruzione del traffico predisponendo contestualmente una fascia di sicurezza e invitando i dirigenti di una vicina scuola materna a effettuare la ricreazione dei bambini all'interno della struttura.