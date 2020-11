Armi, droga e 3 mila euro in contanti: tre arresti

L'intervento della Polizia prende corpo durante l'occasione incontro di un auto alla cui guida si trovava Massimo Meloni, 47 anni, e la moglie Albina Shlyk di 34. Il Meloni ha effettuato immediatamente una manovra che ai poliziotti è sembrata sospetta. Dopo un breve inseguimento l'auto è stata fermata e i passeggeri sottoposti a perquisizione. Gli agenti decidevano a quel punto di perquisire anche l'abitazione del Meloni, chiedendo la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza.





E sono stati proprio i due cani antidroga, Edi e Demon, a individuare nell'appartamento di Pirri un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti: 330 grammi di marijuana, 430 di cocaina e 300 di hashish. Ma non solo: durante i controlli sono spuntate una pistola Beretta, proiettili calibro 7,65 e 3 mila euro in contanti che gli agenti ritengono provenienti dal traffico di droga. Nell'abitazione di Pirri di trovava in quel momento anche il fratello di Massimo Meloni, Nicola di 51 anni. Tutti arrestati per detenzione e spaccio.

L'intuito e la conoscenza dei personaggi incrociati alla guida di un auto degli agenti di una " Volante " della Questura di Cagliari ha consentito di mettere a segno una operazione antidroga piuttosto importante che ha portato all'arresto di tre persone.