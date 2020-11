Stefano Mei candidato alla presidenza della Fidal

Tanti i temi emersi nel corso delle discussioni, dai rapporti dei tecnici di periferia con la struttura tecnica centrale al sempre scottante argomento della scuola, soprattutto in questi difficilissimi mesi; dal problema dell’impiantistica, sia indoor che all’aperto, fino alla comunicazione. Quel che emerge è una grande voglia di cambiamento, la ricerca di idee chiare e un programma snello ma al contempo realizzabile dare nuovo slancio all’atletica italiana, sia ai suoi massimi livelli agonistici, sia nella pratica di base.





Il ciclo di incontri continua questa settimana: domani alle 20:45 l’appuntamento sarà con gli interessati di Lazio, Campania e Sardegna mentre mercoledì alla stessa ora sarà la volta di Marche, Abruzzo, Umbria e Molise. Intanto la squadra dell’ex campione europeo spezzino sta gettando le basi sia della squadra che dovrà supportarlo nel quadriennio olimpico, sia del programma elettorale. Ormai è questione di ore e l’attesa nel mondo dell’atletica è davvero tanta. Per informazioni: www.stefanomei.it, mail info@orgogliodelriscatto.it

La campagna elettorale di Stefano Mei e del suo gruppo Orgoglio del Riscatto va avanti ed è anzi giunta alle battute cruciali in vista dell’Assemblea che il prossimo 31 gennaio a Roma eleggerà il nuovo presidente della Fidal. Questi dovevano essere i giorni del tour in giro per l’Italia, ma l’emergenza legata alla pandemia ha imposto una scelta diversa, legata ai webinar che hanno finora raccolto un’incredibile adesione, il 23 ottobre con tecnici e società del Triveneto e il 4 novembre con quelli di Emilia Romagna e Toscana.