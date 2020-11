Martedì la presentazione del festival del giornalismo digitale

Tutti gli incontri saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook di Glocal e sul canale Youtube di Varesenews. Il programma, i temi e i protagonisti della nona edizione di Glocal - Festival del Giornalismo Digitale saranno presentati in streaming Martedì 10 novembre, ore 11, Link: https://meet.google.com/vqy-ahry-dsh.





Interverranno: Francesca Brianza - Vice Presidente del Consiglio regionale ,Mauro Temperelli - Segretario generale Camera di commercio di Varese ,Alessandro Galimberti - Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e Marco Giovannelli - Direttore del Festival e Presidente di ANSO - Associazione nazionale stampa online

Sarà un’edizione originale quella di Glocal, in programma da giovedì 12 a sabato 14 novembre. Tutta in streaming, la nona edizione del Festival proporrà spunti di riflessione e sguardi attenti sul mondo del giornalismo e della comunicazione, ponendo al centro del dibattito l’emergenza Covid in corso e la sua relazione con l’informazione.