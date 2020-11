Il trasporto delle merci sfugge al Covid: via libera ai mezzi pesanti

Per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, il provvedimento è necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema trasporti, oltretutto non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico. “Aspettavamo questo provvedimento, tempestivo, giusto e saggio – commentano da Confartigianato Trasporti Sardegna - sin da subito avevamo chiesto alla Ministra di intervenire per questo sblocco e siamo stati ascoltati”.

Lo ha stabilito la Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, con un decreto che sospende, temporaneamente, il calendario 2020 dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti da 7,5 tonnellate, e lo ricorda Confartigianato Trasporti Sardegna agli autotrasportatori, settore danneggiato e messo sotto pressione dalle problematiche derivate dal Coronavirus. Per quanto riguarda, invece, i veicoli impegnati in servizi di Trasporto Internazionale, i divieti sono sospesi anche per le domeniche successive e fino ad un successivo provvedimento.