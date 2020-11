Cronaca Alghero: bomba carta esplode nella notte

Era da dopo trascorsa la mezzanotte quando in via Rockefeller un boato ha dato la sveglia ai cittadini del quartiere. Una bomba carta è esplosa tra una Dacia Santero e una Renault Clio danneggiandole entrambe. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Alghero. I militari stanno svolgendo indagini anche attraverso le deposizioni dei proprietari delle due auto per individuare eventuali motivazioni per un attentato che appare chiaramente intimidatorio.