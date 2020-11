Gianbattista Ledda eletto presidente del GAL Terras de Olia

La prima riunione è stata l'occasione anche per discutere le priorità del GAL e come portare avanti le attività di attuazione del Piano di azione. "Ringrazio il CdA - ha detto il Presidente Gianbattista Ledda - per la fiducia riposta in me. Proseguiremo nel lavoro svolto fino a questo momento che ha consentito di rendere la struttura efficiente e competitiva, creando ulteriori occasioni di sviluppo per i territori del Montiferru/Alto Campidano e Planargia. E’ doveroso ringraziare il mio predecessore Gianni Panichi, per averci consegnato un’eredità importante".





Il GAL Terras de Olia, che comprende i 20 Comuni delle Unioni di Planargia e di Montiferru/Alto Campidano, ha a disposizione circa 3 milioni di euro da investire nello sviluppo locale attraverso bandi per le imprese. I primi quattro bandi che finanziano la multifunzionalità agricola e il turismo sostenibile sono chiusi, e le domande di sostegno in fase di verifica per la definizione delle graduatorie.





A breve saranno inoltre pubblicati due bandi per l'agricoltura (attività produttive e attività di trasformazione e commercializzazione) e 5 bandi per le reti di imprese, sia nelle filiere produttive agro-alimentari (incluse quelle legate alla multifunzionalità agricola sociale) sia nel turismo sostenibile. Il Consiglio di amministrazione ha anche approvato gli esiti della selezione di due nuovi animatori, che rafforzeranno la struttura tecnica esistente composta da direttrice, responsabile amministrativa- finanziaria e animatrice polifunzionale

Oltre alla massima carica, tra l'altro, sindaco di Sennariolo, è stato eletto anche il vice presidente Mariano Lo Piccolo e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione. Nominato all'unanimità dall'Assemblea il nuovo CdA è composto anche dal sindaco di Tinnura Piero Fadda, e dai soci privati Antonio Carta, e Sandro Tiana, tutti già membri del precedente Consiglio guidato dal sindaco di Cuglieri Gianni Panichi.