Cronaca Genitori ultranovantenni si oppongono alla Polizia per impedire l'arresto del figlio

Personale del Commissariato P.S. di Olbia nel pomeriggio del 3 novembre ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, a carico di un uomo condannato all’espiazione di 4 anni di carcere.



A suo carico era pendente una condanna diventata recentemente definitiva, comminatagli per una rapina a mano armata commessa a Cagliari alcuni anni orsono. Il personale della squadra di Polizia Giudiziaria lo ha localizzato in una abitazione sita nel centro storico di Olbia al termine di complesse ricerche che hanno interessato anche altri centri della Sardegna. L.L. 50 anni, originario di un paese del cagliaritano e un passato turbolento alle spalle.



Al fine di sfuggire alla cattura aveva trovato rifugio a Olbia presso una abitazione appositamente presa in affitto dagli anziani genitori i quali, nonostante la veneranda età, entrambi ultra 90enni ma arzilli e lucidissimi, al fine di impedire la carcerazione del loro figlio, hanno reso concitate le fasi della cattura con tanto di malori simulati, da parte della mamma, e inaspettata resistenza fisica, da parte del padre. L’uomo, dopo le formalità di rito è stato associato presso il carcere di Bancali dove sconterà la condanna inflittagli.