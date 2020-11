Consorzio del Pecorino romano: eletto il nuovo consiglio di amministrazione

Il Consiglio d’Amministrazione si riunirà la prossima settimana per eleggere il nuovo Presidente del Consorzio, che resterà in carica per 3 anni, con mandato rinnovabile una volta. Palitta: buon preludio per dare continuità al lavoro fatto - “Si è raggiunta un’intesa proficua all’interno della compagine sociale”, sottolinea il presidente uscente Salvatore Palitta.



“Questo è certamente un buon preludio per dare continuità al lavoro fatto finora e alla condivisione degli obiettivi, nell’unità di intenti e nell’interesse dell’intero comparto. Ci aspettano anni non facili in un mondo completamente stravolto dalla pandemia, ma con il lavoro comune riusciremo a raggiungere i risultati che tutti auspichiamo”, conclude Palitta.

L’Assemblea dei soci del Consorzio di tutela del Pecorino Romano ha eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione. L’assemblea, che è stata presieduta dal presidente uscente del Consorzio Salvatore Palitta, ha espresso consenso unamine nei confronti dei nuovi eletti.Ecco i nomi dei componenti del nuovo Cd’A - Andrea Pinna F.lli Pinna; Gianni Maoddi,azienda Maoddi; Antonio Mura, Sardaformaggi; Antonio Maria Sedda, Sepi Formaggi; Lorenzo Sanna FOI/Auricchio; Giuseppe Serra, Industria Agroalimentare Serra; Salvatore Palitta Latteria Pattada; Tonino Pintus, Agriexport; Bachisio Orritos Latteria Costera Anela; Giovanni Deruda, Lait Ittiri; Renato Illotto, CAO ; Salvatore Pala, Unione Pastori Nurri; Pietro Piras, LACESA; Paolo Fadda, Latteria Bonorva; Giannetto Arru Bartoli, Latteria Pozzomaggiore.