Sassari: dal "Comitato Siamotuttimportanti" garbate legnate a Nanni Campus

Il fatto ha indignato la città - prosegue la nota - che sui social ha condannato non solamente il gesto in sé, ma anche la risposta del Sindaco che in un’apposita conferenza stampa ha ribadito la colpa del conducente del mezzo e ha difeso l’operato dei Vigili urbani. Francamente ci saremmo aspettati qualcosa di diverso, ma, si sa, la ammissione anche di un piccolo errore non è nelle corde di questa amministrazione e del suo Sindaco.





Non si discute della infrazione formalmente realizzata dal conducente dell’ambulanza che effettivamente vi è stata, ma il principio di ragionevolezza e quello di proporzionalità dell’azione amministrativa sono canoni costituzionali cui deve sempre uniformarsi l’azione amministrativa e non era proprio il caso, in questa occasione, di dimostrare uno zelo davvero fuori posto.





Soprattutto se si fa il conto con gli episodi recenti di violenza gratuita nel centro storico che ben avrebbero meritato la presenza costante e quello stesso zelo da parte dei vigili e delle forze dell’ordine; soprattutto se si ricorda l’episodio di questa primavera che ebbe a colpire ugualmente la città, nel quale due cittadini scesi di casa per buttare il sacchetto dei rifiuti nel cassonetto erano incorsi nella disavventura di essere segnalati dall’autorità di polizia dopo essere arrivati ad una sorta di colluttazione con i vigili urbani che, dal canto loro, avevano anche in quella occasione applicato il regolamento.





Assolutamente chiaro che i vigili hanno agito nel rispetto delle regole e vanno comunque tutelati, ma in ossequio ai canoni suddetti, l’ordine pubblico impone la gestione sapiente dei singoli casi e, si sà, l’interpretazione delle norme e l’indirizzo applicativo sono prerogativa di coloro che amministrano la città, con la conseguenza che appare dimostrato per una ennesima volta il palese distacco dell’amministrazione e del suo Sindaco dalla cittadinanza, dai sentimenti comuni della gente, sicuramente orientati a fare un plauso ai volontari che in questo momento mettono nuovamente a rischio la loro vita e che invece di sentire l’abbraccio delle istituzioni affianco a quello della gente, ricevono dalle istituzioni una multa per divieto di sosta e un tributo ufficiale quanto alla gestione dell’accaduto da parte del capo dell’amministrazione.





Ancora una volta segnaliamo un rapporto insufficiente con il volontariato sassarese che, a fronte di una insostituibile opera sociale, non riceve dal Comune l’attenzione dovuta con un ridotto coinvolgimento del Terzo settore. Siamo certi che gli operatori di quell’ambulanza erano stati impegnati fino a quel momento in operazioni vitali per i pazienti e rischiose per loro: sarebbe stato sufficiente per la sapiente gestione del caso reperire il conducente e chiedergli di spostare il mezzo, consentendogli così di continuare a operare con serenità per la sanità.





Certo la sanità: un tema estremamente delicato per Sassari che avrebbe dovuto vedere ancora una volta l’amministrazione protagonista in difesa della città e dei cittadini, che, invece, dietro un paravento (peraltro tutto da dimostrare) dell’assenza di competenze dirette in materia, ha brillato per assenza, lasciando, ad esempio, che il nostro pronto soccorso divenisse quella babele infernale che è sotto gli occhi di tutti e che il nostro ospedale divenisse struttura della quale avere paura anziché conforto e rassicurazione per la sua organizzazione e per le competenze che esprime.





Per fare un paradosso non vorremmo che la multa data a quell’ambulanza fosse ricordato come uno dei pochi se non l’unico intervento dell’amministrazione in campo sanitario e ci auguriamo per il bene di tutti noi che il Sindaco si faccia finalmente portavoce presso le autorità sanitarie delle aspettative della popolazione del territorio perché anche così si ragiona in termini di città metropolitana, di città che vuole contare nei fatti, dialogando a testa alta con tutte le istituzioni.





Quell’ambulanza pone inesorabilmente il dito indicatore anche su un altro nodo cruciale di questa città, atteso che è notizia di oggi che finalmente sono stati reperiti dei parcheggi per le ambulanze in sosta per il pronto soccorso in uno spazio facilmente accessibile nel cortile del nostro ospedale: si tratta di una soluzione semplice, richiesta da tempo da tantissimi e sulla quale l’amministrazione non è intervenuta per tempo preferendo, addirittura, cancellare la tratta della metrotranvia Sirio, un pezzo importante del trasporto pubblico cittadino proprio nel momento in cui tutti chiedevano e chiedono di potenziare quel tipo di trasporto.





Il COMITATO SIAMO TUTTiMPORTANTI - conclude la nota - auspica che il rapporto tra il Sindaco e l’amministrazione da una parte e la cittadinanza e gli organismi sociali e istituzionali che la rappresentano dall’altra, conosca migliori stagioni. Il Comitato ancora una volta si mette a disposizione perché questo accada, a prescindere dal colore politico della amministrazione di turno."

