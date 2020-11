Sorso: una targa dalla Coldiretti per l'impegno del Comune

Quello con Coldiretti e con i produttori di Campagna Amica, che ogni mercoledì da ormai 9 anni animano il mercatino nella piazza del Comune, è un sodalizio che si accresce di anno in anno con nuove collaborazioni e iniziative. “Tra queste, proprio nell’ultimo e complesso anno - afferma l’Assessore alle Attività produttive e Turismo Marco Greco – ricordiamo la collaborazione dei produttori alle iniziative di Spesa a casa e Spesa Sospesa, alla riqualificazione del mercato e all’adozione delle norme da contenimento Covid-19 fino all’ultimo progetto presentato insieme per la candidatura agli Oscar Green 2020, il concorso tra idee innovative e con forte ricaduta sociale.





Il progetto L’Orto in Comune si è classificato tra i finalisti regionali degli Oscar Green, con una proposta di riqualificazione del centro cittadino attraverso piccoli orti urbani, partendo proprio dalle aiuole della piazza del Comune dove si tiene il mercato di Campagna Amica”. Il progetto rientra fra le numerose iniziative che l'Amministrazione sta mettendo in atto con le associazioni dei produttori del territorio per lo sviluppo del tessuto commerciale e produttivo del territorio e di una sua valorizzazione ai fini turistici.

Il Sindaco Fabrizio Demelas ha ricevuto una targa di ringraziamento da parte della Coldiretti, per il grande lavoro dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione delle eccellenze del territorio. E’ stato il direttore Ermanno Mazzetti, a nome della confederazione, a consegnare l’importante riconoscimento, che fa riferimento a rapporto di fattiva collaborazione ormai consolidato nel tempo e sempre in crescita.