Cronaca Santa Teresa di Gallura: arrestato dopo aver colpito la moglie con un pugno

Una lite familiare tra marito e moglie si conclude con l'uomo in carcere per maltrattamenti e la donna in ospedale per la frattura del setto nasale. La vicenda si verifica a Santa Teresa di Gallura dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112 che segnalava una lite in corso in una abitazione. Sul posto i militari trovavano la donna con il viso insanguinato dopo aver subito un pugno sul naso dal marito. Lui, A.P., 41 anni, originario di Palau, veniva subito arrestato, per lei 30 giorni di cure.