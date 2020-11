Cronaca Ozieri: allevatore denunciato per evasione

Un allevatore di 34 anni di Ozieri doveva restare nella propria abitazione in quanto agli arresti domiciliari . Ma quando i carabinieri sono andati per eseguire il normale controllo non era in casa. I militari lo hanno rintracciato a breve distanza dalla sua abitazione. Inevitabile la denuncia per evasione.