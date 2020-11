Chiede i documenti ai carabinieri: denunciato un barracello

Durante le fasi dello spegnimento sopraggiungeva una autovettura dalla quale scendeva un uomo che dopo aver chiesto ai militari chi fosse il proprietario dell'auto in fiamme si dirigeva con noncuranza verso il mezzo, incurante dell'esplicito divieto imposto dai militari. L'uomo sosteneva di essere un barracello ufficiale di pubblica sicurezza autorizzato a raccogliere elementi circa l'incendio dell'autovettura.





A quel punto i carabinieri chiedevano un documento che attestasse l'identità . Il barracello esibiva quindi un tesserino verde, senza consegnarlo, sostenendo che i documenti avrebbe dovuto chiederli lui ai militari. Ma non solo : minacciando le forze dell'ordine saliva sulla sua auto per allontanarsi. Individuata la persone dopo successivi accertamenti, veniva denunciata per usurpazione di funzioni pubbliche.

Nella sera del 25 ottobre la centrale operativa della Compagnia dei Carabinieri di Valledoria veniva allertata per la presenza sulla strada che porta alla frazione di La Ciaccia, di una autovettura che aveva preso fuoco mentre era in marcia. Sul posto venivano inviati i Vigili del Fuoco e una pattuglia di carabinieri per regolamentare la circolazione e per la messa in sicurezza dell'area.