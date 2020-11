Operativo da domani il primo Covid Hotel nel territorio oristanese

Le Usca, Unità speciali di continuità assistenziale, si sono occupate della formazione del personale della struttura recettiva sui percorsi e sicurezza e continueranno a svolgere attività di controllo delle procedure e garantire l’assistenza dei pazienti-ospiti. Nell’hotel, operativo con quaranta camere a disposizione, sono stati conclusi anche gli ultimi adeguamenti e da domani saranno trasferiti i primi pazienti. “Siamo al lavoro – dice il Presidente della Regione Christian Solinas – per dare risposte efficaci a un’emergenza che ha assunto rapidamente proporzioni tali da mettere in difficoltà qualsiasi sistema sanitario.





Il diffondersi del virus ci obbliga a valutare e riorganizzare risorse e forze in campo. Fondamentale, in questo momento, è potenziare le strutture ospedaliere e alleggerire la pressione attraverso soluzioni alternative per l’assistenza ai pazienti che non necessitano di ricovero. Il grande impegno e lo spirito di servizio dei nostri operatori sanitari, in prima linea contro il Covid – afferma il Presidente Solinas – sta facendo realmente la differenza in una situazione difficile”.





“Per rispondere all’emergenza – aggiunge l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – stiamo attivando ogni strumento a nostra disposizione e grazie agli alberghi saremo in grado di garantire isolamento e assistenza dei postivi allentando la pressione sui nostri ospedali. Se necessario – conclude l’assessore – saranno aperte anche altre strutture, su tutto il territorio regionale”.

La Regione, tramite l’Ares, ha attivato il primo ‘hotel della salute’ del territorio. Il Mistral, struttura recettiva di Oristano, è fra gli alberghi che hanno partecipato al bando per l’individuazione di strutture idonee a ospitare persone positive al Covid impossibilitate a isolarsi nella propria abitazione e pazienti in via di guarigione che non necessitano più di cure ospedaliere.