Alghero: loculi alti vietati al cimitero - Un imprenditore si offre per acquistare le scale

Ma questa procedura è praticamente sospesa per le pessime condizioni in cui si trovano le scale mobili del cimitero, ammassate in un angolo e ridotte ormai a veri e proprio rottami. Sostituire un impianto in avaria dovrebbe essere ordinarissima amministrazione, come ordinare la bombola quando finisce il gas, ma per gli apparati comunali sembrerebbe trattarsi di una vera e propria impresa. La penosa situazione è stata resa di pubblico dominio sui social e sugli organi di informazione ma senza successo.





Una situazione che ha provocato l'indignazione di un imprenditore algherese che si è offerto per acquistare di tasca propria alcune scale in modo da consentire la visita ai propri cari defunti in condizioni di normale agibilità. Indignato ma anche perplesso in quanto vi è il timore che le ragnatele e le pastoie di una burocrazia pubblica sempre più contorna possa impedire perfino una semplice donazione frutto della legittima reazione di un cittadino algherese.

Da tempo gli abituali frequentatori del Cimitero di via Vittorio Emanuele lamentano della inefficienza delle scale metalliche che abitualmente vengono utilizzate per raggiungere i piani più alti dei loculi . Una procedura abituale per chi va a fare visita ai propri cari che non ci sono più, per portare un fiore, pulire il marmo, riordinare gli arredi funebri.