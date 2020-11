Controlli dei Carabinieri a Porto Torres: addio patente per un operaio sassarese

E' finito nei guai un operaio sassarese di 44 anni che è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, aveva un tasso alcolico di 3,52, era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si è perfino rifiutato di sottoporsi al prelievo di liquidi biologici. All'operaio è stata ritirata la patente.





A proposito di sostanze stupefacenti i militari hanno segnalato alla Prefettura un 19enne di Porto Torres trovato in possesso di 4,8 grammi di marijuana.2. Inoltre sono stati segnalati i gestori di due circoli per la presenza all'interno dei locali di avventori che non risultano iscritti ai circoli in questione. Inoltre uno dei gestori è stato denunciato anche per falso materiale avendo presentato una lista di soci al circolo risultata contraffatta.

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno effettuato un servizio di controllo del territorio per contrastare eventuali violazioni delle misure di prevenzione sul Covid 19 e l'ordine pubblico. Piuttosto consistente il bilancio dell'attività eseguita durante la notte.