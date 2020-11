Sassari: 126 assunzioni con il programma Lavoras

Sono disponibili i seguenti canali di supporto: 070779090; aspal.registrazionesil@aspalsardegna.it mentre per ogni informazione è possibile contattare i numeri 0707790000- 01 e la mail aspal.cpisassari@regione.sardegna.it . Per partecipare alla selezione ed essere inseriti in graduatoria, gli interessati dovranno compilare un form online previa registrazione e autenticazione. Sul sito è consultabile ai fini della registrazione il “Vademecum per l’accesso ai servizi online”. Le figure saranno diverse e per ciascuna saranno pubblicati gli avvisi con i requisiti specifici.

L’Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) informa, tramite i comuni interessati, che sarà pubblicato entro novembre un avviso per l’assunzione di 126 persone a tempo determinato per 8 mesi con contratto part time di 20 ore settimanali, attraverso il programma Lavoras. A differenza del passato, le candidature potranno essere presentate esclusivamente tramite un portale online pubblicato sul sito www.sardegnalavoro.it .