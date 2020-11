Marijuana nella mascherina: denunciato un gambiano di 28anni

Ne sanno qualcosa i "falchi" della squadra Mobile cagliaritana che durante una normale attività di servizio preventivo hanno notato il gambiano che transitava in una via del centro privo della mascherina. Invitato dai poliziotti a indossarle, l'extra comunitario ha manifestato subito un certo nervosismo. La sua mascherina infatti appariva particolare, più corposa di quelle che vengono utilizzate abitualmente.





E' stato sufficiente un controllo e gli agenti hanno individuato una sorta di taschino realizzato all'interno della mascherina che conteneva 9 grammi di marijuana suddivisa in piccole dosi. Il gambiano è stato denunciato per detenzione di stupefacenti a fine spaccio.

Il mondo dello spaccio si adegua velocemente alle nuove situazioni, comprese quelle di tipo sanitario come l'epidemia del Covid 19 e, soprattutto, alle misure di protezione per affrontarla. Si parla delle mascherine che uno spacciatore gambiano di 28 anni, residente a Cagliari, sono diventate non soltanto uno strumento protettivo dal contagio, ma in particolare "un veicolo" per trasportare piccole quantità di droga, dosi da avviare subito allo spaccio.