Cagliari: ucciso dal Covid il presidente di Confcooperative - Il commosso ricordo dei colleghi

Una vita al servizio della cooperazione, proveniente dal mondo della pesca, era anche presidente di FedAgriPesca Sardegna, nel corso della sua presidenza aveva puntato sull’adeguamento delle cooperative alle sfide del nuovo millennio, portando avanti una serie di interventi come la nuova legge sulla cooperazione, provvedimenti a sostegno del comparto pesca, agricolo e della cooperazione in genere, dedicando grande attenzione ad ambiente territorio, welfare, turismo, cultura, nuovi mercati e dimostrando grande sensibilità al tema delle pari opportunità, rafforzando il ruolo della donna nella cooperazione.





Uomo schivo e riservato, amava il dialogo e viveva la cooperazione a tutto tondo attraverso una visione al passo con i tempi che aveva in agenda, per il nuovo mandato, sostenibilità, tecnologia e competitività. “Roberto mancherà a tutto il settore della cooperazione perché era stimato e apprezzato soprattutto per le sue doti umane - affermano i vice presidenti di Confcooperative Cagliari, Maria Grazia Patrizi, Fulgenzio Cocco, Fabio Onnis, anche presidente regionale e la direttrice Arianna Arca - la sua onestà, capacità di cooperare, di conciliare, di rendere l'ambiente di lavoro sereno e familiare, manterranno sempre vivo il ricordo di un cooperatore, di un amico, di un collega, di un presidente schietto e leale, dai modi pacati e gentili.





I suoi insegnamenti e la lungimiranza avuta come presidente non andranno dispersi e rimarranno indelebili nella memoria di tutti”.

Confcooperative provinciale Cagliari piange la scomparsa del suo presidente, Roberto Savarino, deceduto ieri a 61 anni dopo tre settimane di strenua lotta contro il Covid-19. In carica dal 2016, era stato riconfermato presidente per i prossimi quattro anni, praticamente per acclamazione, nello scorso febbraio.