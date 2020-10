Cronaca Alghero e il Covid 19: "Momento delicato"

Sono 48 positivi ad Alghero di cui 3 ricoverati, 15 i soggetti sui quali l'autorità sanitaria sta svolgendo accertamenti specifici di cui si attende esito. Attualmente sono 21 persone poste in sorveglianza attiva. È il quadro fornito oggi dall'Ats al Sindaco di Alghero Mario Conoci. "Il momento della crisi sanitaria è delicatissimo - afferma - c'è la necessità di tenere altissima la guardia e di supportare le nostre strutture sanitarie gravate da uno stress notevole. Dobbiamo rafforzare i nostri comportamenti responsabili per fare in modo di contenere i contagi, così da da rendere efficace il nostro contributo".