Cronaca Oschiri: incassa i soldi ma non consegna l'auto - Denunciato per frode

I carabinieri della Stazione di Ociri hanno deferito in stato di libertà un abruzzese di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di frode. L'uomo era riuscito a farsi versare 4 mila euro sul proprio conto corrente da un cittadino di Oschiri con il quale trattava la vendita di un auto. Incassata la somma non ha mai proceduto alla consegna dell'autoveicolo.