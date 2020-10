Cronaca Sassari: il Covid impedisce l'accesso al corso in scienze infermieristiche

A causa dell’aggravarsi del quadro pandemico, sulla base del DPCM 24 ottobre 2020, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha rinviato le prove di accesso al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche che si sarebbe dovuto svolgere domani 30 ottobre in tutta Italia. Il test si terrà invece nel 2021 in una data che sarà fissata entro il mese di marzo. A Sassari i candidati si sarebbero dovuti recare nella sede della Promocamera a Predda Niedda a Sassari.