Attesa per l'ordinanza di Christian Solinas: ristorazione e pubblici esercizi verso la chiusura alle 23

La Sardegna, come la Provincia di Bolzano che ha già derogato alla chiusura per le 18, dispone del privilegio autonomista ed è quindi possibile che l'ordinanza del Governatore Solinas, che dovrebbe essere adottata oggi, fissi la chiusura di bar e ristoranti alle 23. Sarebbe un risultato straordinario visto che proprio le attività della ristorazione e dei pubblici esercizi sono quelle che, in prima fila, hanno svolto la funzione di sceriffi delle norme antivurs.





L'ordinanza potrebbe prevedere anche una " stretta " per quanto riguarda gli ingressi nell'Isola da porti e aeroporti ponendo come condizione specifica all'arrivo in Sardegna, " comprovati motivi di salute e di lavoro ". Nel provvedimento del Governatore dovrebbe entrare anche la scuola, relativamente alle superiori. Si parla di didattica a distanza totale, molto più restrittiva quindi rispetto a quella del decreto del presidente del consiglio che ne fissa il volume al 75%.

E' possibile che in Sardegna la chiusura dei bar e dei ristoranti attualmente prevista dal decreto governativo del presidente Conte per le ore 18, "scivoli" verso le 23, aòmeno per salvare, per i ristoranti, il primo turno di servizio. La possibilità giunge da un passaggio dello stesso decreto dove non viene esclusa la possibilità che Regioni e Province che dispongono istituzionalmente di una autonomia speciale, possano derogare.