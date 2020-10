In arrivo l'ordinanza di Solinas: chiusura ristoranti alle 23, bar alle 20, didattica a distanza per le superiori

Più restrittivi sarebbero invece, sempre rispetto al decreto nazionale, gli altri provvedimenti: a cominciare dalle scuole superiori per le quali è prevista la didattica a distanza per il 100%. Il decreto di Conte indica il 75%. Sui trasporti pubblici la capienza scende dall'80 al 50 per cento mentre i pubblici esercizi, bar, potranno tenere aperto fino alle 20, 2 ore in più del decreto di Palazzo Chigi.





L'ordinanza del Governatore Solinas farebbe inoltre riferimento anche ai teatri la cui capacità di accoglienza verrebbe ridotta al 20%. Resta ancora da conoscere nel merito la stretta degli sbarchi in Sardegna da porti e aeroporti: il Presidente da tempo sostiene la tesi di controlli più accurati per gli ingressi nell'Isola e pare che ora la condizione essenziale per arrivare sia quella dettata da motivi di salute o di lavoro.

E' attesa da un momento all'altro, al massimo entro domani, la nuova ordinanza del Governatore Solinas sulle misure per affrontare l'emergenza del Coronavirus. Sembrerebbe confermato che i ristoratori potranno salvare almeno il primo turno della cena, la chiusura sarebbe spostata alle 22 rispetto alle ore 18 come prevede il decreto governativo firmato dal Presidente Conte.