Cabras: tutti insieme per aiutare i nuovi poveri

Il Presidente del Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, Alessandro Murana, ha espresso soddisfazione per un'iniziativa che cerca di affrontare in modo concreto, seppure in una dimensione territoriale ristretta, il problema delle nuove povertà a seguito della pandemia da coronavirus: “Ci stiamo adoperando affinché ci siano nuove opportunità che possano dare un supporto concreto alle famiglie e ai cittadini e, al contempo, rendere le cooperative della pesca protagoniste della rete.





Abbiamo raggiunto un obiettivo importante anche grazie al contributo della Fondazione di Sardegna.” Grazie alla solidarietà delle cooperative e al fondamentale contributo dell'amministrazione comunale di Cabras (Assessorato alle politiche sociali) e delle associazioni locali sarà possibile andare incontro ai cittadini meno abbienti con un'azione tangibile e programmata di sostegno.

La crisi Covid-19 ha fatto aumentare i nuovi poveri in Italia e ricade, in particolare, su famiglie con minori, donne, giovani e persone in età lavorativa compresi nuclei che prima non avevano sperimentato condizioni di vita così critiche. Per intervenire concretamente nel territorio di Cabras, è stata definita una rinnovata rete solidale tra Flag Pescando Sardegna Centro occidentale, Comune, cooperative dei pescatori, associazioni locali: tutti insieme uniti per l'integrazione e la crescita del mondo della pesca del territorio e per sostenere la comunità locale.