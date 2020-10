Giannetto Addis nuovo sindaco di Tempio

Farò ciò che faccio tutti i giorni, andrò in comune di buon mattino, c’è ancora tanto da fare, l’emergenza c’è ancora, è impensabile potersi concedere soste o pause. Dovremmo rimboccarci le maniche e immergerci nel lavoro che ci aspetta, consapevoli di avere ricevuto un consenso importante del quale avvertiamo la responsabilità, per cui il nostro impegno sarà ulteriormente rafforzato. Credo che in consiglio comunale entreranno diversi volti nuovi rispetto al passato. Saranno nuove energie !”





Queste a caldo le prime dichiarazioni del neo sindaco di Tempio Pausania Giannetto Addis. Una vittoria importante, che ha consolidato il peso politico di Giannetto Addis, dando valore alla concretezza delle sue idee e alla capacità di interagire con i cittadini , con gli enti e con le istituzioni. Questi i voti della lista Civica Tempio Tradizione e Futuro: su un totale di 3996 voti E’ stata definita da tutti una campagna elettorale anomala con incontri pubblici contingentati, molto web e poca tv.





La Lista Civica Tempio tradizione e Futuro con Giannetto Addis, candidato sindaco, ha visto sedici candidati (sei donne e nove uomini ), ognuno capace di esprimere l’orgoglio e il senso di appartenenza alla comunità, la volontà di crescita , il coraggio di affrontare tematiche difficili in un momento storico faticoso per l’intera umanità. La lista civica Tempio Tradizione e futuro ha seguito passo dopo passo tutte le vie percorribili per arrivare agli elettori.





Dopo la prima presentazione della lista, riservata alla stampa, il primo incontro pubblico con la presentazione del programma cura del Candidato sindaco Giannetto Addis. Un programma complesso, ricco di punti, capace comunque di dare una visione ampia della volontà e della operatività che la lista potrebbe mettere in campo.. Una vittoria schiacciante su tutte le sezioni, che non ha lasciato dubbi, con un distacco evidente con gli altri candidati.

“ Sono soddisfatto di questo risultato, per il quale abbiamo lavorato tanto, insieme a tutti i consiglieri candidati che ringrazio per l’impegno profuso. Grazie alla città e a tutti coloro che hanno visto nelle nostre persone e nei nostri candidati, elementi ai quali poter affidare le sorti della città. Cosa farò domani?