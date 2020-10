Alghero: No alla concessione davanti alla Maddalenetta - Costituito un Comitato

Il Comitato non è assolutamente contrario alle nuove iniziative imprenditoriali, ma ritiene non condivisibile lo spazio individuato per l’installazione del nuovo impianto. Un tratto di mare antistante le spiagge urbane e gli spazi di navigazione dei due porti di Alghero e di Fertilia di ben 64.669 mq nel cuore della Rada, in cui viene vietata la balneazione, la navigazione ed ogni altra attività. L’impianto, inoltre, insiste in una zona di notevole interesse naturalistico paesaggistico caratterizzato dalla vastità di praterie di Posidonia insistente sui fondali di quel tratto di mare, ma anche di da fenomeni di criticità ambientale dovuti ad inarrestabili processi di erosione del litorale.





L’ubicazione scelta potrebbe costituire una serie di criticità in diversi settori strettamente interconnessi tra loro per un armonico sviluppo locale in quanto una delle maggiori fonti economiche della città di Alghero è l’industria turistica costituita da una filiera che comprende diverse attività balneari, diportistiche, sportive, collegate al mondo della recezione e dell’enogastronomia di eccellenza con l’obiettivo di creare uno sviluppo sostenibile.





Lo specchio acqueo ha delle caratteristiche uniche nel Mar Mediterraneo ed è una grandissima attrattiva per gli appassionati di tutta Europa di Kitesurf, wind surf, surf, vela etc. che scelgono Alghero come meta per praticare i loro sport, specie durante le giornate di vento e d’inverno (destagionalizzazione turistica). Il direttivo del comitato è costituito da cittadini, da Associazioni culturali, ambientali, sportive Rappresentanti dei Concessionari balneari, di numerose attività Commerciali, Bar, Ristoranti e Strutture ricettive di Alghero e del Nord Sardegna. Sostiene la proposta l’associazione sportiva “Sardinian wind wave club” di Sassari l’Associazione Imprese del mare di Alghero e la Fiba Confesercenti.





Il comitato propone alle autorità competenti che l’allevamento venga spostato in un altro sito meno impattante sotto il profilo ambientale, naturalistico e turistico. Il comitato, aperto a tutte le persone che vogliono contribuire a difendere le bellezze del nostro mare, si propone di organizzare incontri e dibattiti con i diversi portatori di interesse interessati alla salvaguardia del nostro territorio.





Contestualmente si confronterà con tutte le rappresentanze istituzionali regionali, territoriali e locali deputate al rilascio delle concessioni che autorizzano la realizzazione dell’impianto nella rada di Alghero. Per coloro che desiderano aderire possono firmare la petizione online su change.org “No all'impianto di molluschicultura alla Maddalenetta AHO. Si allo spostamento” oppure possono chiedere informazioni all’indirizzo comitatospontaneoalghero@gmail.com

Si è costituito ad Alghero il Comitato spontaneo volontario costituito dai cittadini e associazioni denominato “No all’installazione dell’allevamento di Molluschicoltura nell’area di mare contigua all’isolotto della Maddalenetta, antistante la Spiaggia del Lido . Si allo spostamento in un sito diverso”. Il comitato nasce dalla forte preoccupazione scaturita dal rilascio di una nuova concessione demaniale per l'allevamento di molluschi (Cozze Mytilus spp, Ostriche Ostrea edulis e Crassostrea gigas) con durata ventennale, nello specchio acqueo antistante l’isolotto della Maddalenetta ad Alghero.