Gioca a videopoker, perde e sfascia la macchinetta

L'episodio è avvenuto in un locale del centro di Olbia. Uno sfogo del tutto ingiustificato al termine del quale ha lasciato il locale dove si era recato per giocare. Giunta la segnalazione in commissariato una Volante è subito uscita a cercarlo, e dopo aver raccolto diverse testimonianze, i poliziotti lo hanno raggiunto nella sua abitazione dove hanno proseguito la fase di accertamento e dove lo hanno informato che dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per danneggiamento.

Aveva cercato al fortuna a una macchinetta videopoker ma la "signora bendata" non si è fatta trovare e lui, un olbiese di mezza età, ci ha rimesso alcune centinaia di euro. Una perdita che ha scatenato una reazione piuttosto violenta visto che ha imbracciato una sedia e ha cominciato a colpire la macchinetta.