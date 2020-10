Cronaca Storditore a bordo: denunciato un olbiese

Aveva in macchina uno storditore elettrico, oggetto vietato e considerato una vera e propria arma, che gli agenti di una Volante del Commissariato di Olbia hanno individuato durante una normale attività di controllo e prevenzione. Per questa ragione un olbiese è stato denunciato per porto di oggetti od armi atte ad offendere. Lo storditore poteva essere confuso come una normale torcia ma i poliziotti hanno invece accertato che l'oggetto con due pulsanti di accensione e due elettrodi nella parte anteriore , emetteva vistose scariche elettriche in grado di stordire appunto la persona colpita.