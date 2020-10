Alghero: il Carroccio catalano si organizza - Assegnati gli incarichi nel coordinamento

Tra gli obiettivi ravvicinati l'apertura della nuova sede del partito che, fa notare la coordinatrice Monica Chessa, " sarà indispensabile per poter presidiare il territorio e dare un supporto continuativo alle istanze dei cittadini ". E' inoltre in corso la formazione di commissioni specifiche che si occuperanno di monitorare tutte le criticità più urgenti che rallentano la macchina amministrativa, in maniera da poter suggerire delle linee guida risolutive d’intervento. La Legfa è presente nell'attuale governo della città di Alghero con l’Assessora Giorgia Vaccaro dello Sviluppo Economico e nell'assemeblea civica è rappresentata dal consigliere comunale Maurizio Pirisi.

La Lega Alghero si organizza e procede ad assegnare una serie di incarichi di tipo specifico ad altrettanti membri del coordinamento cittadino guidato da Monica Chessa. Nell’ultima assemblea svoltasi nei locali della Confraternita della Misericordia di Alghero, il Coordinatore Provinciale, Angelo Lorenzoni , ha sovrainteso alla attribuzione degli incarichi. Con la coordinatrice Monica Chessa quindi collaboreranno Gabriella Fadda con l'incarico di segretaria, mentre Salvatore Angius fungerà da tesoriere, Bruno Caria da vice coordinatore e Gianni Pais responsabile organizzativo.