La Fondazione Alghero ha un nuovo consigliere di amministrazione

Mediante questa nomina, fortemente voluta dall’esponente del gruppo misto Monica Pulina, si intende porre in primo piano la promozione di eventi culturali, sportivi, ricreativi e turistici, con una particolare propensione verso il coinvolgimento anche di un target più giovane. In tal modo, si auspica di poter presentare un’offerta costante e maggiormente distribuita in tutto l’arco dell’anno, piuttosto che concentrarsi in pochi grandi eventi organizzati in periodi dell’anno già di per sé attrattivi.





L’auspicio della Dott.ssa Govoni e di Monica Pulina è quello di cooperare alla creazione di una realtà virtuosa, sempre più al passo coi tempi, capace di armonizzare elementi già a disposizione del territorio quali le ricchezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche, dando spazio a quelle che sono le eccellenze locali che hanno avuto già grandi riconoscimenti in ambito internazionale.





Un’idea potrebbe essere l’organizzazione di Workshop ed Eventi nei quali ci sia una partecipazione attiva volta alla formulazione di progettualità attuabili nel breve periodo e di pronta spendita direttamente sul territorio, che ingeneri nuove sfide dando vita a processi creativi e innovativi.





La Fondazione Alghero rappresenta una realtà strategica per la crescita della nostra città, bisogna cogliere questa opportunità per potenziarne lo sviluppo in una prospettiva di maggiore attrattività internazionale.

E’ la dottoressa Sara Govoni, giurista, imprenditrice nel settore immobiliare, con esperienza in ambito turistico e degli eventi da oltre 15 anni. Nel suo passato Alghero ha un nuovo membro del CDA.professionale si annovera anche un'esperienza presso l’ex Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Comune di Alghero.