Cronaca Maltrattamenti con lo spray al peperoncino: finisce a Bancali un 42enne tempiese

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio sono intervenuti nell'abitazione di un 42enne di Tempio dove era in corso una rumorosa lite familiare. L'uomo, utilizzando uno spray al peperoncino aveva ustionato la mano sinistra della compagna, di 33 anni, costringendola a fare ricorso al pronto soccorso del locale ospedale civile dove le venivano assegnati 7 giorni di cure. Anche la figlia della donna, di 10 anni, ha dovuto farsi medicare per un principio di intossicazione. L'uomo, sorpreso in flagranza di reati, è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni e trasferito nel carcere di Bancali a Sassari.