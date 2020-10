Decreto Conte: non è una chiusura totale ma un robusto antipasto

Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico mentre è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitaria. E' consentita fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Misure anti-Covid entreranno in vigore da oggi 26 ottobre fino al prossimo 24 novembre.





Inoltre è" raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune".





L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie - e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza. Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte contenente le misure anti Covid. Tra i provvedimenti più significativi, che già hanno destato vaste reazioni, la chiusura alle 18 di bar e ristoranti, la chiusura totale di palestre, piscine, teatri e cinema.